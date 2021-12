La situazione infortuni resta molto delicata in casa Napoli. Tante, troppe assenze, soprattutto in vista di una sfida importante come quella di domani sera contro il Milan. Tra questi c'è Lorenzo Insigne che questa settimana non è mai sceso in campo, è rimasto in palestra tutto il tempo.



A San Siro Insigne non ci sarà, dopo la partita contro l’Empoli non ha più ritrovato il terreno di gioco in allenamento a causa dell’infiammazione al polpaccio sinistro che continua a dargli fastidio. Solo terapie e personalizzato in palestra, l’obiettivo è tornare al massimo mercoledì sera contro lo Spezia. Lo riporta il Corriere del Mezzogiorno