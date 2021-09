Il pacchetto portieri del Napoli in questi giorni sta avendo qualche difficoltà di troppo. In seguito alla sfida contro il Genoa è arrivato l'infortunio di Meret e ieri sera durante l'impegno con la sua Colombia Ospina ha subito un colpo.



Di conseguenza spuntano delle ipotesi e tra queste nasce l'idea Mirante in azzurro. L'ex portiere della Roma ha provato a bussare alla porta del Napoli ed è in attesa con l'idea di sostituire Meret che lo stuzzica. Il club partenopeo, però, dalla sua non pare convinto di quest'ipotesi. Lo riporta oggi Il Mattino.