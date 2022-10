“Hirving Lozano andrà via in estate”. Lo dice l'intermediario Alessandro Monfrecola, che ha parlato del messicano a Tele A. "Il messicano ancora non ha espresso tutto il suo potenziale. A causa degli infortuni e di altre cose non si è visto il meglio. In Messico è considerato un idolo e quando non si sente tale probabilmente cala psicologicamente. Il prossimo giugno partirà secondo me, anche perché guadagna oltre quattro milioni in azzurro. È felice di stare qui. Ama Barcellona e Real Madrid e non ha mai nascosto di ambire ai top club inglesi. Ma ora anche il Napoli lo è. Potrà andare al Manchester United, oppure all’Everton, ma su di lui ci sono anche altre squadre inglesi".