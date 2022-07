Il presidente del Napoli De Laurentiis non ha nessuna intenzione di vedere Kalidou Koulibaly con la maglia della Juventus. Per questo, è disposto a mettere sul tavolo un rinnovo con aumento di stipendio che andrebbe a sforare il tetto massimo stabilito per l'ingaggio: l'idea è quella si pareggiare lo stipendio attuale da 6 milioni di euro, per i prossimi quattro o cinque anni.