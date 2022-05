Sedici anni faindossava per la prima volta la maglia azzurra, ne sono passati invece dieci dalla prima volta nel vecchio Stadio San Paolo.che tra poco più di un mese sarà ufficialmente un nuovo giocatore del Toronto FC. Tutti sapevano dell'importanza di questo saluto e così i tifosi hanno risposto a gran voce presenziando in 50 mila.- Le forti emozioni sono iniziate a pochi minuti dal fischio d'avvio di Napoli-Genoa.e (in primis per lui)che hanno intonato cori a suo favore (e contro De Laurentiis), esposto striscioni d'amore e gridato a squarciagola il suo nome facendo tremare l'intero stadio.Si è capito fin da subito quanto ci tenesse: si è reso protagonista di giocate di grandissima classe, tra l'ovazione dei tifosi ad ogni tocco di palla. Il momento clou c'è stato all'ora di gioco, quando Hernani ha generato il rigore per il Napoli. Dal dischetto, chiaramente, Lorenzo Insigne. Il capitano azzurro inizialmente ha sbagliato il rigore scheggiando il palo. L'incubo del penalty sembrava concretizzarsi ancora una volta, ma l'arbitro Fabbri ha fatto ripetere l'esecuzione.. Questo gol gli permette anche di staccare Hamsik nella classifica marcatori di tutti i tempi con la maglia del Napoli: sono 122 e secondo posto solitario alle spalle di Mertens.- L'ambiente è stato a dir poco emozionante.. Al termine della gara contro il Genoa, il capitano partenopeoquando al minuto 88 è stato sostituito per la classica standing ovation. Dopodiché, al triplice fischio,con tanto di foto sotto le due curve. Tifosi pazzi di Insigne, hanno fatto sentire tutto il loro calore e hanno lanciato anche delle sciarpe come ricordo di questa giornata speciale. Alla fine dei saluti, è rimasto in campo con tutta la famiglia, con figli e nipoti che giocavano e lui che si godeva quest'ultimo momento.