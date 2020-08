Josè Mariae ilsi separeranno dopo sette stagioni. Quella di ieri contro il Barcellona è stata l'ultima partita in azzurro per lo spagnolo, che secondo quanto riportato da Sky Sport, a casa sua, insieme alla moglie che lo ha aspettato dopo la partita. Pochi minuti fa è arrivato anche il saluto del vicepresidente del Napoli Edoardo De Laurentiis. - Callejon lascerà così il Napoli dopo 82 gol e 78 assist in 349. Lo spagnolo ha deciso di non rinnovare il contratto in scadenza nel 2020: aveva prolungato per due mesi il rapporto, da giugno ad agosto, per poter giocare ancora in azzurro questo finale di stagione. Ora però lo spagnolo e il Napoli si dovranno separare.; da quel giorno sono cambiati compagni e allenatori, ma Callejon è sempre stato un intoccabile del Napoli. Per tutti.