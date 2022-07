Quello di Koulibaly è un addio difficile da digerire per i tifosi del Napoli. Dopo otto anni il difensore senegalese ha salutato, da oggi è un nuovo giocatore del Chelsea. Non verrà meno l’affetto da parte dei supporters azzurri che già ne sentono la mancanza.



Questa sera c’è stata una bellissima iniziativa da parte di Decibel Bellini, speaker del Napoli: prima della presentazione della squadra ha voluto urlare il nome di Kalidou Koulibaly con i tifosi presenti per l’ultima volta.