Nella serata di giovedì il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, è arrivato a Dimaro, unendosi così alla squadra in ritiro dal 9 luglio. Lo stesso non si è ancora visto al campo d'allenamento o almeno di fronte i tifosi.



Questa mattina, però, il presidente è uscito dall'hotel Rosatti e si è recato presso il centro rafting della Val di Sole, dove ha giocato a calciobalilla con Joe Tacopina, il presidente della Spal che si trova in ritiro a Mezzana dall’11 luglio.