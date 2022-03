Domani sera andrà in scena al Maradona l'importante match tra Napoli e Milan. I tifosi partenopei sentono tanto la partita, i biglietti sono andati sold out in poche ore. Spalletti oggi in conferenza stampa ha suonato la carica definendo la squadra al top e motivatissima.



Come di consueto questa sera il Napoli si è ritrovato presso Palazzo Caracciolo, noto hotel in centro città. Circa 100 tifosi ad accogliere i calciatori con il solito gran calore che li contraddistingue. Insigne tra i più acclamati, per lui è partito il coro "C'è solo un capitano". Cori anche per Mertens e Spalletti (quest'ultimo si è fermato a firmare un autografo per un bambino). Si rivedono, di rientro dagli infortuni, Anguissa e Lozano. C'è stato anche un simpatico episodio con Di Lorenzo protagonista: un tifoso gli ha chiesto in dialetto di fermare Leao.