Si avvicina la resa dei conti. Resta la partita con il Verona, l’ultima curva prima del traguardo.I milioni garantiti dalla qualificazione al massimo torneo continentale sono vitali per riprendere un percorso di crescita rallentato dopo il primo anno di Ancelotti.Ecco, l’allenatore: chi guiderà il Napoli nella prossima stagione?. Il prossimo 30 giugno scadrà il suo contratto con l’Inter e dopo due anni (ben retribuiti) di studio e attesa ha voglia di rimettersi in gioco. Tra le proposte che gli sono arrivate quella del presidente De Laurentiis è la più allettante:Spalletti convince il Napoli - anche per adattabilità all’attuale rosa - più degli altri profili sondati. Cristophelascerà il Lille ma ha un accordo con il Nizza,. Certo,e non gli ha mai dato aperture concrete.. La rimonta delle ultime settimane, con la squadra al completo, ha colpito la società (così come la piazza). Resta però importante la frattura di inizio anno, con il Napoli che cadeva a picco e il patron che contattava altri allenatori. Difficile superare l’orgoglio ferito di Rino e cancellare il pregiudizio di De Laurentiis.