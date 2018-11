La Gazzetta dello Sport svela quanto hanno incassato le italiane in Champions: "A 180’ dalla fine dei gruppi, tutte e quattro le italiane [...] possono conquistare quegli ottavi che, dal punto di vista del bilancio, valgono circa 250 milioni. Una pioggia d’oro. Il market pool italiano vale più o meno 50 milioni: 25 sono distribuiti in base alla classifica dell’ultimo campionato (10 alla Juve, 7.5 al Napoli, 5 alla Roma, 2.5 all’Inter); gli altri 25 si calcoleranno a giugno, in base alle partite giocate. Dopo quattro giornate, il conto delle entrate — al netto del botteghino — è abbastanza chiaro. Prima di scendere in campo tra oggi e domani, la Juve può già considerare nelle casse sociali 64 milioni; Inter e Napoli sono sui 42; la Roma 41 circa. Totale: 189 milioni. La differenza a favore dei bianconeri ha due spiegazioni: il miglior piazzamento nel campionato scorso; e il miglior ranking storico negli ultimi 10 anni (la Juve prende 29.9 milioni, l’Inter 17.7, il Napoli 13.3 e la Roma 12.2). Alla resa dei conti, la qualificazione agli ottavi porterà alla Juve una cifra tra i 75 (un pari) e i 79 milioni (due vittorie). Stesso discorso per le altre tre italiane che hanno un «range» molto simile: il Napoli e l’Inter sono tra i 53 e i 57 milioni; la Roma tra 52 e 56. Nell’ipotesi migliore fa 249 milioni complessivo".