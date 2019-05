Che il Napoli segua Jordan Veretout non è un mistero. E non lo è neanche che il giocatore, ormai da tempo, desideri trasferirsi in Campania. Il cambio d'agente - si è affidato a Giuffredi - e la proposta di matrimonio all'ombra del Vesuvio erano stato indizi inequivocabili, adesso RMC Sport Francia rilancia gli indizi di una trattativa che è ormai indirizzata: cinque anni di contratto al calciatore, mentre la Fiorentina chiede almeno 27 milioni di euro.