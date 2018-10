Marek Hamsik, centrocampista e capitano del Napoli, parla dopo il successo in Champions sul Liverpool: “E' stata una grande partita e noi siamo stati super. La nostra vittoria è stata meritata. Abbiamo una grande squadra e anche col Liverpool abbiamo dimostrato di avere tanta qualità, battendo una squadra forte. Ora vogliamo continuare così per far felici i nostri tifosi. Ora testa al Sassuolo”.