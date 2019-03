Il portiere delDavidè tornato a casa. Dopo l'infortunio patito durante la gara contro l'Udinese, che gli ha fatto perdere i sensi, il colombiano ha lasciato l’Ospedale e la moglie Jessica ha provveduto ad informare i tifosi tramite i social: "Voglio cogliere l'occasione per ringraziare innanzitutto Dio perché David sta bene. Ho vissuto momenti di grande angoscia e disperazione perché non ero in grado di fare molto per lui... Vi informo che David sta molto meglio, siamo già a casa, più tranquilli, aspettando che lo spavento passi totalmente. Vi ringrazio per le preghiere per lui e per tutti i bei messaggi che ci sono arrivati. Di nuovo grazie, vi terrò aggiornati".