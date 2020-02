La Gazzetta dello Sport stila le probabili formazioni in vista di Napoli-Lecce. Novità in difesa dove ritorna Kalidou Koulibaly. Ballottaggio tra Mario Rui e Hysaj. A centrocampo Allan, Demme e Zielinski. In attacco Politano è in vantaggio su Callejon, poi Milik e Insigne.