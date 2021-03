Questa sera allo Stadio Maradona di Fuorigrotta si affronteranno Napoli e Bologna. Gattuso ritrova dopo quattordici giorni di assenza Victor Osimhen. Ieri non si è allenato Bakayoko, ma il centrocampista in prestito dal Chelsea è tra i convocati e questa sera ci sarà.



Contro il Bologna potrebbe vedersi il rientro di Ospina, dopo che Meret ne ha giocate sei di fila. Difesa a 4 con il solito Di Lorenzo a destra e Ghoulam sulla fascia opposta. Torna anche Koulibaly in seguito alla squalifica e di fianco a lui dovrebbe toccare ancora a Rrahmani, con Manolas che partirebbe dalla panchina. Cnetrocampo a 3 con Demme vertice basso, ai suoi lati Fabián Ruiz e Zielinski. Il tridente d'attacco sarà lo stesso di Reggio Emilia con Politano e Insigne a supporto di Mertens. Panchina per Osimhen che darà il suo supporto a gara in corso.



NAPOLI (4-3-3): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Ghoulam; Fabián Ruiz, Demme, Zielinski; Politano, Mertens, Insigne. All. Gattuso.