Come riportato da La Repubblica, l’assessore allo Sport del Comune di Napoli, Ciro Borriello, ha annunciato che il Comune metterà in mora il Napoli per il mancato pagamento del fitto per l’utilizzo del San Paolo in occasione del match con il Milan. Le ultime sfuriate di De Laurentiis, che ha acquistato pagine di giornali per attaccare il sindaco Luigi de Magistris, sono bollate come indegne a Palazzo San Giacomo. Ma adesso anziché a repliche dirette, gli esponenti della giunta cittadina passeranno alle carte bollate. In primis alla messa in mora, poi, sono in arrivo anche le querele. Luigi de Magistris si aspettava le scuse di De Laurentiis dopo che, sempre sul San Paolo, il produttore cinematografico tirò in ballo il fratello Claudio in merito a presunti interessi sui concerti estivi organizzati nell’impianto di Fuorigrotta. Le scuse non sono arrivate e il sindaco, considerato anche l’evolversi dello scontro, medita di querelare il presidente del Napoli.



Un’altra querela, inoltre, potrebbe arrivare da Attilio Auricchio, l’ufficiale dei carabinieri chiamato a svolgere il ruolo di capo di gabinetto a Palazzo San Giacomo dopo aver contribuito a demolire il cosiddetto “sistema Moggi” nell’inchiesta Calciopoli. Contro di lui De Laurentiis nei mesi scorsi si è lasciato andare a giudizi poco lusinghieri