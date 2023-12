Vigilia di Champions League per il Napoli. Domani alle ore 21:00 gli azzurri saranno al Maradona per affrontare il Braga. Gara importante, perché ci si gioca il passato del turno, l’accesso agli agli ottavi di finale finale e perché la squadra Mazzarri è reduce da tre sconfitte di fila.



OK KVARA, NO OSI - Giornata importante, dunque, per il Napoli che questa mattina si è ritrovato al Konami Training Center di Castel Volturno. Rifinitura in gruppo, al quale si è unito Kvaratskhelia, reduce da uno stato influenzale. Presente anche Cajuste, che ha smaltito la botta al ginocchio. Si sono allenati a parte, invece, Demme e Mario Rui. Da segnalare un’assenza molto importante, quella di Victor Osimhen, che è volato in Marocco per la premiazione del Pallone d’Oro africano che sarà oggi. Previsto il suo rientro per il ritiro di domattina. Venendo al clima, si è respirata un’aria distesa, nel solito torello iniziale tanti sfottò che fanno emergere la serenità nonostante il momento complicato.