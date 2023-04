Seduta mattutina di allenamento per il Napoli al Konami Training Center di Castel Volturno. Rifinitura per gli azzurri che si preparano in vista del match di domani valido per l’andata dei quarti di finale in Champions League.



Tutta l’attenzione era rivolta alla presenza (o meno) di Victor Osimhen. Il centravanti nigeriano non si è allenato inizialmente con il gruppo, ma è sceso in campo per lavorare a parte dopo una trentina di minuti dall’inizio della sessione per lavorare a parte e capire come risponderà il suo fisico anche solo per strappare una convocazione a San Siro. Mancherà Simeone, infortunatosi a Lecce quattro giorni fa è assente questa mattina. Raspadori, invece, ha svolto lavoro personalizzato in campo.