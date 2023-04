Il rientro dalla sosta per le nazionali non è stato tanto positivo per il Napoli, che si è ritrovato senza il suo calciatore più importante: Victor Osimhen. L'attaccante nigeriano ha riportato una lesione all'adduttore sinistro. La speranza di Luciano Spalletti e dei tifosi azzurri era quella di ritrovarlo per la sfida di domani sera a San Siro contro il Milan nell'andata dei quarti di finale in Champions League.



A quanto pare così non sarà e a dirlo è stato direttamente il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis. Stando a quanto scrive oggi La Repubblica, il patron azzurro era in vacanza a Ischia e si è fermato a rispondere ai tifosi riguardo le condizioni di Osimhen: "Victor non è nelle condizioni di giocare, purtroppo. Speriamo di riaverlo al massimo per il ritorno del 18 aprile al Maradona".