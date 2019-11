La Gazzetta dello Sport racconta il day-after l'ammutinamento dei calciatori Napoli: "Il primo a varcare il cancello del Training Center è Dries Mertens, uno dei più decisi, insieme a Insigne (potrebbe essere degradato della fascia di capitano) e Allan, alla disobbedienza. Poi, man mano, tutti gli altri. Ad attenderli c’è l’allenatore con lo staff. Le rispettive strade si sono divise mercoledì: i giocatori, ignorando il ritiro in corso, hanno raggiunto le rispettive abitazioni dove hanno trascorso la notte insieme con le famiglie. Ancelotti, invece, in compagnia del figlio Davide e dei componenti lo staff tecnico, ha raggiunto l’hotel adiacente il centro sportivo, sede fissata per il ritiro, dove ha soggiornato"