L'assenza più forte dell'ultimo mese in casa Napoli è stata quella di Hirving Lozano, capocannoniere stagionale azzurro con Insigne. L'ultima gara del messicano è stata quella contro la Juventus il 13 febbraio, quando nel finale di gara ha riportato una distrazione di secondo grado al bicipite femorale destro.



Ieri Lozano è rientrato pienamente in gruppo dopo aver svolto una prima parte di allenamento aggiuntivo personalizzato. Contro il Milan per la sfida di domani è prevista la sua convocazione, ma la decisione definitiva verrà presa oggi. L'obiettivo è portarlo in panchina, concedergli magari un po' di spazio nel finale e rilanciarlo contro la Roma dal primo minuto.