Dopo quello con Francesco Totti, un nuovo abbraccio e una nuova pace apparente per Luciano Spalletti. In occasione della cerimonia in cui al ct è stata conferita la cittadinanza onoraria nella città campana, c'è stato il tanto atteso incontro (con abbracci e siparietto) con Aurelio De Laurentiis. I due artefici dello scudetto del 2022/23 si sono ritrovati e stavolta hanno avuto modo di parlare e mostrarsi sorridenti davanti ai tanti fotografi e giornalisti presenti all'evento.



SCAMBIO - In posa con il sindaco di Napoli, Gaetano Mandredi, presidente ed ex allenatore del Napoli si sono scambiati convenevoli e battute di circostanza. De Laurentiis ha detto: "Ormai hai messo questo marchio indelebile per cui del Napoli e di Napoli non ti potrai mai dimenticare, al di là dello scudetto vinto". Spalletti gli ha fatto eco: "Divento ufficialmente uno scugnizzo". Pronta la risposta del presidente: "Ma quello già lo eri, questa di oggi era giusto una certificazione suppplementare". Risate, foto e, almeno per qualche momento, le tensioni post scudetto, la scelta di prendere strade diverse e la querelle per liberarlo in ottica nazionale sono state solo un ricordo.