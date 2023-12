sul mercato con il Vesuvio sullo sfondo.Come riporta il Corriere dello Sport, il polacco sposerebbe ancora la causa partenopea ma non ha ricevuto offerte concrete dae, per questo, èIl suo contratto infatti scade a giugno e l'expotrebbe già a gennaio sedersi a tavolino con un nuovo club per suggellare il prossimo step della sua carriera. E, a ora,Zielinski chiede circaper un triennale o un quadriennale, cui aggiungere le commissioni da circa. Giuntoli l'ha avuto nella sua esperienza napoletana e sarebbe ben contento di portarlo a Torino, Marotta e Ausilio lo stimano da tempo e fiutano un nuovo colpo a zeroL'Inter cambierà ancora in mezzo al campo. I nerazzurri si preparano a salutaree devono anche mettere in preventivo che il pur ottimocompirà a breve 35 anni. I primi contatti con gli agenti del polacco risalgono a qualche mese fa, un approccio per tastare il territorio e capire le intenzioni del. I margini per l'operazione insomma ci sono - sia economici che tecnici - e già a gennaio si proverà ad accelerare, vista anche la concorrenza.infatti si sta muovendo e, grazie ai buoni rapporti col calciatore, proverà il sorpasso. Adserve una mezzala tecnica e che porti gol a un reparto che fatica a trovare la rete e Zielinski sarebbe il tassello che manca dopo le vicende extracampo di. Dopo aver messo nel mirino anche, i bianconeri sono pronti a insidiare un altro perno della squadra che affronteranno domani allo Stadium. Pur in pieno campionato, è sempre calciomercato.