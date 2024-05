Napoli, l'agente di Kvaratskhelia: 'Non abbiamo fretta per il rinnovo, qui la sua seconda casa'

L'incalzare del mercato stivo costringe le formazioni più ambiziose a valutare le mosse in entrata e in uscita, in un valzer che non esclude certamente il Napoli. Dopo una stagione non all'altezza delle aspettative, il presidente Aurelio De Laurentiis si prepara ad apportare importanti cambiamenti, che non escludono diverse cessioni di rilievo. Tra i nomi attenzionati dai grandi club esteri, oltre a quello di Victor Osimhen, c'è anche quello di, su cui si sono posati - su tutti - gli occhi del, che prepara l'affondo. Intanto,, agente del calciatore georgiano, è intervenuto sul tema.

In un'intervista comparsa sull'edizione georgiana della Gazzetta, l'agente dell'ala del Napoli ha infatti dichiarato: ". Apprezziamo la cura e il rispetto del Napoli e del Presidente nei confronti di Khvicha. La decisione sul futuro di Kvaratskhelia verrà presa solo tenendo conto della volontà del calciatore e del presidente. Vedremo se ci sarà un’offerta che soddisferà il club e il ragazzo".Kvaratskhelia è attualmente legato al Napoli da un. La presidenza del club partenopeo, tuttavia, è al lavoro per trovare un accordo circa il rinnovo con adattamento dell'ingaggio. Al momento si parla di possibile offerta di 4 milioni, mentre la richiesta dell'agente sarebbe di 5 milioni. Molto dipenderà anche dalle offerte che potranno pervenire dall'estero, dove il nome di Kvaratskhelia è tenuto in grande considerazione, nonostante la sua seconda stagione al Maradona non sia stata eccezionale come la prima.