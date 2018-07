Christoph Freund, ds del Red Bull Salisburgo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media austriaci sul futuro di Stefan Lainer: "Per Lainer dobbiamo valutare attentamente tutto: è un giocatore importante ed in quel ruolo è difficile trovare uno con le sue qualità. Dovremmo trovarlo. Capiamo lo stato d'animo di Stefan, un'offerta del genere è speciale per lui. Potremmo opporci alla sua volontà, ma dipende dal modo in cui si sviluppa la questione. Sono il responsabile della gestione dell'organico e spesso non posso essere d'accordo con quello che vogliono i calciatori"