Gol lampo di Insigne contro la Lazio in Coppa Italia, con il giocatore che timbra il cartellino dopo appena due minuti di gioco. L’ultima rete su azione al San Polo dell’esterno napoletano risaliva allo scorso febbraio contro la Sampdoria, inoltre è il gol più veloce del Napoli in questa stagione in tutte le competizioni. A riportare il dato è Opta.