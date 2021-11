Dimenticare le ultime due sconfitte contro Inter e Spartak Mosca e confermare la vetta della classifica: questo l’obiettivo del Napoli, di scena alle 20.45 contro la Lazio degli ex Sarri, Reina ed Hysaj, che ha bisogno di punti per rialzarsi in classifica e confermare i progressi visti in settimana in Europa. Con una vittoria tornerebbero a -4 dall’Atalanta e dalla zona Champions League. Nella passata stagione le due sfide tra Napoli e Lazio hanno visto i biancocelesti vincere 2-0 all'andata, mentre Insigne e compagni hanno avuto vinto nettamente il ritorno 5-2.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Napoli-Lazio sarà trasmessa in tv in esclusiva da Dazn; gli abbonati potranno seguire la gara anche in streaming attraverso pc, smartphone e tablet.



PROBABILI FORMAZIONI

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Fabian Ruiz; Lozano, Zielinski, L. Insigne; Petagna.



LAZIO (4-3-3): Reina; Lazzari, Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Pedro.