Getty Images

è il posticipo domenicale della 15esima giornata di Serie A: calcio d'inizio alle 20.45, dirige l'incontrodella sezione di Como, su Calciomercato.com gli episodi dah. 20.45: Colombo: Baccini - Del Giovane: Aureliano: Fabbri: Meraviglia- Castellanos in ritardo su Anguissa: ammonito l'attaccante della Lazio, cartellino eccessivo.- Rrahmani fa ostruzione per impedire il rinvio di Provedel: giallo per il difensore del Napoli.

- McTominay perde il pallone e spende il fallo per evitare la ripartenza di Isaksen: ammonito il centrocampista del Napoli.- Guendouzi ferma fallosamente Kvaratskhelia fuori dall'area di rigore: punizione per il Napoli e giallo per il centrocampista della Lazio.- Il Napoli chiede un altro rigore per un contatto tra Kvaratskhelia e Marusic, ma Colombo lascia giocare e il VAR non interviene. Manca il fallo, ma il contatto si concretizza fuori dall'area di rigore.- Il Napoli chiede un rigore per un presunto mani di Nuno Tavares in area della Lazio, per Colombo è tutto buono e il VAR non interviene. Il tocco con il braccio c'è, ma è fuori dall'area di rigore.

- Dia interviene con troppa foga su Di Lorenzo: primo cartellino giallo dell'incontro.- Check del VAR per un possibile fallo di mano sulla conclusione di McTominay, ma è tutto buono.