In casa Napoli torna di moda il profilo di Mimmo Berardi. L’attaccante del Sassuolo piaceva quando era più piccolo e piace oggi, quando a 29 anni potrebbe essere arrivato il momento per il salto in una big. Su Berardi c’è anche la Lazio perché piace molto a Sarri, ma il Napoli è pronto alla sfida sul mercato.