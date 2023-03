Con 18 punti di vantaggio sulle seconde e la qualificazione ai quarti di Champions League già ipotecata e solo da blindare nel ritorno contro l'Eintracht, il Napoli aprirà venerdì sera la 25esima giornata di Serie A. La squadra di Luciano Spalletti affronta la Lazio dell'ex Sarri, con la gara anticipata al venerdì per gli impegni dei biancocelesti in Conference League (martedì contro l'Az Alkmaar). Le quote non sembrano lasciare spazio a sorprese: la vittoria della capolista si gioca a 1,63, seguita dal pareggio a 3,90 e dal colpo biancoceleste a 5,50. Se nell' ”1X2” classico la bilancia pende tutta dalla parte del Napoli, c'è equilibrio tra l'Under a 1,87 e l'Over a 1,83; il Goal a 1,80 precede invece il No Goal a 1,90. Victor Osimhen, capocannoniere del campionato con 19 reti, è ovviamente il principale favorito per mettere la firma sul match del 'Maradona': il nigeriano a segno paga 2,25, seguito da Simeone a 2,75, da Kvaratskhelia a 3,00 e da Lozano a 3,50, stessa quota di Ciro Immobile, il primo dei laziali. L'altra grande sfida di questo weekend - la giornata si chiuderà lunedì con Sassuolo-Cremonese e Torino-Bologna - è Roma-Juventus. E' stato un martedì dallo stato d'animo opposto quello vissuto da giallorossi e bianconeri, vista la sconfitta di Mourinho a Cremona e la vittoria di Allegri nel derby: la lavagna sorride leggermente alla Roma, che potrà come al solito contare sul pubblico dell'Olimpico, con il segno “1” a 2,70 seguito a ruota dal “2” a 2,75. Il pareggio, uscito nella gara di andata allo Stadium, si assesta a 3,15. Almeno in quota, sembra una partita da Under (1,55), con il risultato con tre o più reti complessive a 2,30. A 4,00, invece, si gioca un gol di Paulo Dybala alla sua ex squadra. Alle spalle del Napoli ci sono, in coppia, l'Inter reduce dal ko di Bologna e il Milan che domenica scorsa ha superato l'Atalanta. I campioni d'Italia, attesi poi in Inghilterra dal ritorno degli ottavi di Champions in casa del Tottenham, saranno di scena al Franchi contro la Fiorentina, e lo faranno con un leggero vantaggio nelle quote: vittoria esterna a 2,55, “1” a 2,85, pareggio a 3,25. Più agevole, almeno sulla carta, l'impegno dell'Inter a San Siro contro il Lecce, anche se i salentini si stanno guadagnando il ruolo di "ammazzagrandi" avendo, nel solo 2023, battuto Lazio e Atalanta e fermato sul pari Milan e Roma. La vittoria della squadra di Baroni al Meazza, però, schizza addirittura a 9,25, mentre l'1,35 legato al successo dell'Inter ha la quota più bassa dell'intera giornata di Serie A. A proposito di zona Champions ed Europa League, può tornare a sorridere anche l'Atalanta, in casa contro l'Udinese: tre punti per gli uomini di Gasperini si giocano a 1,67.