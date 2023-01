Sono stati momenti di apprensione quelli che hanno visto il rientro in campo del Napoli nel secondo tempo contro la Sampdoria senza Kim. Il difensore sudcoreano ha riportato un indurimento muscolare ed è stato sostituito all'intervallo.



La grande preoccupazione riguarda il match di venerdì contro la Juventus. Nessun guaio in vista, però, con l'ex Fenerbahce pronto per scendere in campo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport rivela che Kim sarà regolarmente a disposizione di Luciano Spalletti per la gara di venerdì.