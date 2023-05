Poco più di 24 ore a Napoli-Inter, sfida che andrà domani in scena al Maradona alle 18. Un match che non ha tanto da dire per la squadra di Spalletti, ma c'è da affrontare un avversario prestigioso e sarà fatto con l'undici migliore a disposizione. Ci sarà Kvaratskhelia, rientrato oggi dopo la preoccupazione di ieri. Ecco il report dell'allenamento:



La squadra ha iniziato la sessione con una fase di attivazione e torello. Successivamente esercitazione su palle inattive e partita a campo ridotto. Chiusura di seduta dedicata a lavoro tattico. Zedadka e Kvaratskhelia hanno svolto l'intera sessione in gruppo.