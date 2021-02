Dopo il ko contro il Genoa e l'eliminazione dalla Coppa Italia per mano dell'Atalanta in settimana, per gli azzurri è in palio una bella fetta della seconda metà di stagione, nella quale l'obiettivo prioritario resta il quarto posto che significherebbe tornare in Champions League.dopo lo strappo consumatosi col suo presidente. Che a sua volta conosce la delicatezza del momento sotto l'aspetto psicologico e proverà a trasmettere maggiore serenità possibile all'ambiente manifestando in maniera tangibile la sua vicinanza al gruppo.- Trattandosi di una partita sempre molto sentita a Napoli, anche in ragione delle polemiche che hanno accompagnato per mesi la vicenda della gara d'andata dello scorso 4 ottobre, mai disputata e ancora da fissare nel calendario,, a tal punto di gettare il cuore contro l'ostacolo e superare le tante assenze per salvarne il posto., dopo quello che coinvolse Ancelotti nel passato campionato. Al di là dell'impatto economico, considerando anche le ultime dispendiose campagne acquiste,- A preoccupare De Laurentiis inoltre è. Il rapporto conè rimasto saldo negli anni eI tifosi spingono con maggiore convinzione il nome dima, dopo l'ultima deludente esperienza alla guida del Torino, è tutt'altro che sicuro che l'allenatore livornese sia disposto a riprovarci da subentrante. A maggior ragione senza ricevere le necessarie garanzie per il futuro a più larga scadenza. Nasce da qui l'estremo tentativo di De Laurentiis di provare a ricucire in queste ore lo strappo con Gattuso, perché la partita di stasera conta tantissimo. Per tutti, nessuno escluso.