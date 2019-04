Empoli-Napoli 2-1

Meret 6,5: sorpreso da una deviazione in occasione del gol di Farias, si supera dicendo no a Caputo con in uscita bassa. Decisivo anche nella ripresa con almeno un paio di interventi decisivI.

Malcuit 5,5: Pajac lo mette un po’ in difficoltà. Va spesso al cross da fondo campo ma senza mai creare problemi alla difesa di casa.

(Dal 31’ s.t. Verdi 5,5: il suo ingresso si nota a mala pena).

Luperto 5,5: dopo un buon primo tempo, nella ripresa soffre la velocità di Farias e Caputo

Koulibaly 5,5: molto impreciso nei disimpegni con la palla tra i piedi, difficile vedere il centrale senegalese in così difficoltà.

Mario Rui 5,5: spinge molto ma non sempre i suoi traversoni vanno a bersaglio.

Callejon 5: mai un dribbling, mai un cross pericoloso. Innocuo.

Allan 6,5: prototipo del tuttocampista. Lo vedi impostare nella trequarti avversaria, pochi secondi dopo lo trovi a chiudere la diagonale in area.

Zielinski 6,5: gioca con la disinvoltura del grande campione. Sua la deviazione sul tiro di Farias che manda fuori causa Meret, ma si fa perdonare con un bomba da fuori area che vale il punto del pareggio.

Younes 5,5: ha velocità e cambio di passo, ma rimbalza costantemente sulla difesa azzurra.

(Dal 13’ s.t. Ruiz 5: Ancelotti lo inserisce per aumentare la velocità del giro palla, ma il regista spagnolo sembra la controfigura di quello visto a Roma).

Ounas 5: si muove alle spalle di Milik svariando su tutto il fronte, senza però riuscire a produrre giocate utili alla squadra.

(Dal 12’ s.t. Mertens 5,5: il suo ingresso sembra far ben sperare, ma col passare dei minuti si perde tra le maglie azzurre dell’Empoli).

Milik 5,5: si muove poco e non riesce praticamente mai ad andare alla conclusione

All. Ancelotti 5,5: può una squadra offerire due prestazioni completamente diverse a pochi giorni di distanza l’una dall’altra? Evidentemente sì e il tecnico partenopeo ha le sue colpe. È vero, aveva la coperta corta, ma la sua squadra è moscia e non trova la giusta cattiveria per cambiare il volto di una gara mal giocata sin dall’inizio.