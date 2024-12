Napoli, le pagelle di CM: domina McTominay, Kvaratskhelia e Lukaku trascinanti

AFP via Getty Images

Napoli: rischia qualcosina in una gestione del pallone con i piedi nel primo tempo. Tra i pali non è costretto a compiere quasi nessun intervento, solo qualche uscita alta.: doppia fase ad alta intensità. Coinvolto costantemente nella costruzione, sa buttarsi dentro con pericolosità e le sue diagonali sono puntuali.: tanta attenzione e solidità, non fa passare praticamente nulla dalle sue parti. Si alza anche più volte con efficacia in anticipo.: un'emozione forte per lui tornare nello stadio che lo ha lanciato. Inizia con il brivido quando perde la marcatura su Adams, ma l'attaccante del Toro non indirizza in porta il colpo di testa. Cresce con il passare dei minuti.

: presente è il termine adatto, perché lo è sempre quando c'è da duellare in difesa. E vince spesso le sue battaglie con la grinta che lo contraddistingue. Sfiora il 2-0 con uno stacco di testa importante ma il solito Milinkovic gli dice di no.: sta bene e si vede, ha anche gamba per buttarsi dentro e arriva spesso in anticipo rispetto agli avversari (42' s.t.).: è il vero direttore d'orchestra della musica che vuole suonare Conte e l'armonia è quella giusta perché detta i tempi di gioco quando e come vuole lui.

: quanta corsa, prima ad allungare e poi a ripiegare per il solito sacrificio in aiuto lì dietro. Arriva anche stremato a volte e manca di lucidità negli ultimi metri, però dai suoi spunti arrivano alcune situazioni molto pericolose (31' s.t.: va a fare il quinto a destra e il Napoli passa proprio a 5 lì dietro per difendere il risultato nei minuti finali. Lui si cala bene nella battaglia).: sblocca il match alla mezz'ora con un bel mancino dall'interno dell'area. Pronto, sempre a ridosso della punta mettendoci qualità, fisico e inserimenti. Soprattutto con il suo fisico è dominante.

: ha tanta voglia di fare la differenza e punta in continuazione. Ne fa ammonire due nel primo tempo e fa la giocata prima di liberare McTominay al tiro che vale l'1-0 (35' s.t.).: palla addosso oggi è altra storia, riesce a tenerla favorendo gli inserimenti dei compagni. Dopo una ventina di minuti va vicino al gran gol di tacco ma Milinkovic gli nega la gioia (42' s.t.).: mantiene la testa della classifica con un altro successo. Il suo Napoli vince 1-0 ma avrebbe potuto fare anche qualche gol in più. L'avrebbe meritato, però non è stato dello stesso avviso un super Milinkovic.