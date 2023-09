Napoli-Udinese 4-1NAPOLI: quasi nessun rischio, fino alla rete di Samardzic. Non riesce ad opporsi.: instancabile. Fa su e giù lungo la fascia per 90 minuti lasciando il nulla a Kamara, poi si inserisce e diventa un attaccante aggiunto.: i duelli fisici sono tutti suoi. Mostra leadership nel reparto arretrato, anche se è troppo irruento nell'uscita che si rivela a vuoto sul gol di Samardzic.: la prima al Maradona non gli fa tremare le gambe. A testa alta va in chiusura con buona continuità e anche in impostazione è pulito. Sul gol dell'Udinese, Samardzic lo fa sedere a terra con una super giocata.: catena di sinistra che funziona alla grande con lui, Kvara e Zielinski. Il terzino portoghese ne beneficia e si propone spesso in avanti con pericolosità.: lotta e ha la meglio in mezzo al campo con l'intensità e aggressività che lo contraddistingue (38' s.t.).: tanto movimento per giocare palla con i tempi giusti. È molto attento e bravo anche in interdizione.: si va a prendere la responsabilità di un rigore potenzialmente pesante, spiazza Silvestri e segna l'1-0. È ispirato, tante giocate di qualità per tutta la partita (26' s.t.: subentra bene nel palleggio del Napoli, lo fa con qualità).: è tra i giocatori più in forma. Lì sulla destra ancora una volta bene, serve un bell'assist per il gol di Osimhen (18' s.t.: immediatamente in partita con due-tre giocate di alta qualità andando bene via in dribbling).: l'uomo più atteso dopo quello che è successo in questi giorni. Risponde presente e segna il 2-0 accompagnato dall'ovazione del pubblico del Maradona (18' s.t.: un'occasione appena entrato che è solo il preludio del gol del 4-1 che sigla all'83').: è tornato, finalmente. Partita enorme per il georgiano che si procura il rigore, va via costantemente in dribbling, due pali con la porta che sembrava stregata e infine il gol di una qualità enorme. Per concludere alla grande serve anche l'assist per Simeone (38' s.t.).: il Napoli più bello fino ad oggi. Una squadra convinta, che non ha mai messo il risultato in discussione producendo gioco, occasioni e soprattutto gol. I tre punti ritrovati sono chiaramente la cosa più importante.UDINESE: i primi tre gol non lo vedono protagonista in negativo, a differenza del quarto, dove non è proprio impeccabile.è sfortunato, si trova contro Kvaratskhelia che è tornato in sé e non riesce a tenerlo mai.: su Osimhen non sfigura troppo, ma l'errore su Kvaratskhelia regala di fatto il gol al georgiano.: sbaglia sul 2-0 non salendo e tenendo in gioco Osimhen che non sbaglia.suo il fallo su Kvaratskhelia che costa il rigore per l'1-0 del Napoli (13' s.t.: cambia l'uomo ma non la sostanza da quelle parti).: non si fa pregare due volte quando c'è da inserirsi e con la sua qualità va a essere insidioso con le conclusioni dalla distanza (27' s.t.: non l'apporto che sarebbe servito alla squadra).: poca roba davanti la difesa, tiene a fatica i centrocampisti del Napoli (13' s.t.: un gol da stropicciarsi gli occhi. Si inserisce e trova la combinazione con tanta qualità).: il giocatore più in palla tra i friulani, la prima occasione nasce da un suo tentativo di poco alto.: ci prova con la sua rapidità sull'out mancino però Di Lorenzo è insuperabile (27' s.t.: non cambiano i risultati rispetto a Kamara).: non si vede mai, inghiottito dalla difesa napoletana (13' s.t. Success 6: combina bene servendo la palla di ritorno per il super gol di Samardzic).c'è nei duelli fisici ma non riesce a incidere.All.: è notte fonda per l'Udinese. Mai in partita la sua squadra, la classifica continua ad essere disastrosa.