, anche se l’importanza di una partita come quella contro l’Udinese impone aldi restare estremamente concentrato sui propri problemi di campo e rilanciare la corsa ad una vetta della classifica già distante dopo l’ultimo pareggio senza reti a Bologna. Sfida nella quale l’attaccante nigeriano ha colpito un palo, ha fallito il rigore della possibile vittoria ed è stato protagonista di un litigio clamoroso col tecnico Rudi Garcia al momento della sostituzione. Una situazione già di per sè esplosiva - mentre sotto la cenere continua a covare la telenovela, che non si sblocca, sul rinnovo del contratto - acuita dalla clamorosa gaffe del club azzurro sulla propria pagina Tik Tok che ha scatenato la reazione furiosa del capocannoniere dell’ultima Serie A e del suo entourage.- Tanti motivi per arrivare all’appuntamento con l’Udinese conUna reazione all’insegna dell’affetto per il suo campione da parte di un popolo che ha contribuito a far sentire a casa Osimhen e che non vuole lasciarlo solo nel momento più complicato della sua esperienza a Napoli. Soprattutto ora che la voglia di confermarsi e di non disperdere il patrimonio lasciato in eredità anche da Giuntoli e Spalletti dopo l’ultima trionfale cavalcata scudetto., già dalla lettura delle formazioni, manifestando al contrario molta più freddezza nei confronti di Garcia, l’altro osservato speciale di questi giorni.- Per un tifo che in generale ha “fatto finta” che non sia accaduto nulla, c’è invece una parte di quello organizzato che già in giornata - e successivamente allo stadio con tanto di striscione a caratteri ben visibili - ha preso una posizione ben diversa. “”,destinato ad Osimhen. Invitato a rimanere allineato nonostante lo scivolone delle ultime ore da parte dell’area social del Napoli e nonostante le scelte tecniche di Garcia che hanno fatto molto discutere. Un messaggio che si inserisce, come dicevamo, in un momento molto delicato sul piano dei rapporti tra il giocatore ed il club: la trattativa per prolungare il contratto in scadenza nel 2025 con relativo adeguamento dell’ingaggio procede molto a rilento e questa clima di incertezza non contribuisce a rasserenare gli animi.- E in tutto questoInterpellato da DAZN poco prima del fischio di inizio del match contro l’Udinese, l’allenatore francese ha dichiarato: “in questi ultimi due giorni. Ho parlato con Victor, è fondamentale averlo concentrato sulla partita”. Poi c’è il campo eAvrà modo di rifarsi l'attaccante nigeriano, che al 39°, su assist di Politano, ritrova quel gol che mancava da un mese e che vale moltissimo in un momento come questo. Non si può parlare di pace, perché Osi non è certo coi suoi tifosi che ha litigato: il popolo di Napoli si è schierato apertamente, ora tocca a De Laurentiis provare a ricucire definitivamente uno strappo che nasce da molto più lontano.