: Non subisce tiri in porta, spettatore non pagante.: Sulla corsia trova terreno fertile, accompagna le azioni offensive dei suoi, e non rischia mai dietro.: Bravo ad arginare di fisico Vlahovic, per larghi tratti di gara. La Fiorentina attacca pochissimo, e non soffre mai.Conquista il rigore che sblocca la gara. Nessuna sbavatura, una partita giocata con attenzione e concentrazione.: Male sulla corsia, forse uno dei meno brillanti della squadra. Riesce comunque a tamponare le scarse offensive viola.: In mezzo al campo nel primo tempo soffre, anche se nella ripresa sale in cattedra. Qualità e quantità per gli azzurri, che avevano bisogno dello spagnolo per sbloccarla.: Fisicamente importante per il Napoli, che riesce a chiudere le prove di contropiede viola e non perde mai il pallone.: Nella ripresa cresce, diventando pericoloso e importante per i partenopei. Tenta qualche conclusione importante.(Dal 31’ s.t.: SV): Cervello e cuore del Napoli, tenta sempre la giocata e sbaglia pochissimo. La sua conclusione che viene deviata da Venuti è il sigillo sulla partita del Napoli(Dal 31’ s.t. Mertens: SV): Un gol, un rigore sbagliato e due legni colpiti, il giocatore più decisivo del Napoli. Cuore e anima dei partenopei, i compagni si affidano a lui.: Non segna, ma è pericoloso e dai suoi piedi nascono tutte le azioni migliori del Napoli. Una risorsa importantissima per la volata Champios.(Dal 39’ s.t.SV)Il suo Napoli prova in tutti modi a vincere ed esce dal Franchi con tre punti preziosismi. Partita non bella, ma sicuramente decisiva per il futuro Champions del Napoli.