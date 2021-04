Napoli-Crotone 4-3Napoli:: non ha colpe sui gol ma spesso rallenta possibili ripartenze del Napoli e non mostra il carattere necessario.: nel primo tempo in coppia con Politano mette in crisi Molina riuscendo a sfondare con costanza. Trova l'assist per il primo gol di Insigne e anche il gol vittoria.: ci mette del suo nei primi due gol del Crotone perdendo prima palla e poi la marcatura su Simy.: errore clamoroso sul pareggio del Crotone, regala clamorosamente palla a Messias. Dopodiché va in apnea, ha paura di sbagliare e si vede ogni volta che ha palla tra i piedi.: buona la doppia fase oggi del portoghese che è anche molto attento quando c'è da coprire.: ci mette qualità e intensità. Gioca tanti palloni e si propone con la giusta continuità.: parte bene, recupera alcuni palloni importanti e sfiora anche il gol. Nel secondo tempo cala (17' s.t.: entra molto bene. Velocizza sempre l'azione e trova l'apertura per Di Lorenzo in occasione del gol del 4-3).: la sua è una partita a metà. Nei primi 45' spinge con continuità, salta l'uomo e trova ottime giocate, il secondo tempo racconta un altro Politano, che risente del momento della squadra (17' s.t.: tenta qualche guizzo in velocità ma non riesce a trovare il gol).: nonostante l'infortunio con il Belgio è addirittura più in forma rispetto agli impegni prima della sosta. Si abbassa e dà una mano in ripiego, ispira l'attacco e segna un gol splendido su punizione (28' s.t.: cinque tamponi in tre giorni non sono tanto comodi da affrontare, soprattutto se il primo è risultato positivo. Ne risente un po' e non entra dando il massimo contributo).: il miglior giocatore del mese di marzo inizia aprile confermandosi il giocatore più in forma. Sposta lui gli equilibri, è lui a trovare sempre lo spunto giusto per arrivare in porta. Importante il gol dell'1-0, bellissimo l'assist a volo per il 2-0 di Osimhen.: suo il gol del raddoppio, a volte gioca troppo con la testa bassa senza riuscire a vedere altri possibili sviluppi di gioco (46' s.t.).: il suo Napoli nel primo tempo regala spettacolo in zona gol. L'ha preparata bene, ha gestito come poteva le forze. I tre gol subiti sono frutto di errori individuali.