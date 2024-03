Napoli-Torino, le pagelle di CM: Osimhen sbatte contro Buongiorno, Sanabria torna in grande stile

Giovanni Annunziata

Napoli-Torino 1-1



NAPOLI



Meret 6,5: parata di livello e bella da vedere quella su Zapata quasi alla mezz'ora. Magari sul gol di Sanabria sarebbe potuto uscire in anticipo cercando di ostacolare il centravanti paraguaiano.



Di Lorenzo 6: le discese sono interessanti, specialmente quando stringe dentro al campo. Qualche volta è impreciso.



Ostigard 6: buono il lavoro nei duelli aerei, stacca sempre altissimo per andare in anticipo.



Juan Jesus 6,5: il gol del Napoli nasce da un suo recupero al limite lanciando così il contropiede. Ci mette esperienza



Mario Rui 6,5: ha vita difficile contro Bellanova che cerca di farsi valere con il fisico. Alla fine da una sua discesa nasce il gol dell'1-0 di Kvara, assist servito con i giri perfetti (34' s.t. Olivera s.v.).



Anguissa 6: una gara dal doppio volto per lui. Rallenta più volte il gioco facendo troppi tocchi nella manovra però poi in interdizione si fa sentire e arriva a dialogare bene con Politano e Di Lorenzo.



Lobotka 6: ha l'uomo attaccato addosso e lo spazio è limitato ma quando si libera riesce a dar vita alla manovra azzurra (47' s.t. Lindstrom s.v.).



Zielinski 5,5: fa strano vederlo impiegato come uomo per far rifiatare qualcuno. Però la risposta è nella prestazione, combinando poco e nulla (23' s.t. Traorè 6: buono il dialogo con Kvaratskhelia, entra subito in partita. Cerca una conclusione dalla distanza, bloccata da Milinkovic-Savic).



Politano 6,5: è ispirato e si vede fin da subito con sterzate e accelerazioni pericolose. Trova Kvara che però fallisce la prima occasione (23' s.t. Raspadori 5,5: non incide come contro il Cagliari e la Juve. Trova poco spazio).



Osimhen 5,5: oggi non va, Buongiorno gli si attacca addosso e non gli concede nulla. Ha qualche chance per trovare il gol ma non riesce nel compito.



Kvaratskhelia 7: è tornato, terza gara di fila in cui va a segno. Il gol nasce da una sua discesa e finalizza lui stesso. Ci prova fino alla fine con giocate di altissima qualità, vuole sempre palla e sfiora a più riprese la doppietta. Unico neo della sua partita è quell'errore nel primo tempo con Milinkovic-Savic che gli ha chiuso bene lo specchio



Calzona 5,5: c'è rammarico per questo risultato, il Napoli poteva e doveva portarli a casa i tre punti. Ogni passo falso può essere decisivo per salutare la zona Champions. Forse è mancato un po' di coraggio.



TORINO



Milinkovic-Savic 7: al 14' resta su fino all'ultimo e fa una parata da portiere di futsal su Kvaratskhelia negandogli il gol. Ancora sul georgiano a fine primo tempo si ripete allungandosi benissimo.



Djidji 5,5: arginare Kvara non è mai roba semplice. Fa quel che può, poi il georgiano lo brucia inserendosi in anticipo per segnare l'1-0 (31' s.t. Sazanov s.v.).



Buongiorno 7: uno contro uno con Osimhen non va mai per il sottile e spazza quando serve per evitare pericoli. Tiene sempre la linea molto alta ma allo stesso tempo rischia poco. Mura veramente di tutto e il centravanti nigeriano non ha mai fiato.



Masina 5,5: Politano è in serata e lui fatica a prevederne le giocate. Anche quando converge verso il centro non riesce a chiudere il mancino.



Bellanova 6,5: solita spinta su quella fascia. Fa valere anche la superiorità fisica rispetto a Mario Rui (42' s.t. Lazaro s.v.).



Linetty 6,5: una partita intelligente, accorcia frequentemente con grande attenzione non lasciando mai scoperta (43' s.t. Vojvoda s.v.).



Gineitis 6: in un centrocampo privo di presenze importanti è il suo momento. Non sfigura, si vede soprattutto sui piazzati con il suo mancino.



Rodriguez 5,5: più terzino che quinto di centrocampo per aiutare a contenere la coppia Di Lorenzo-Politano. Comunque non ha vita facile.



Vlasic 5,5: prova a muoversi tra le linee. In un'occasione dà il via a un contropiede poi non trova troppo spazio.



Zapata 6,5: fa un bel lavoro di protezione palla, come suo solito. Difficile da tenere, ci mette lo zampino sul gol dell'1-1.



Pellegri 5,5: rilanciato in campo dal primo minuto, fa poco e nulla lì davanti, a parte conquistare un calcio di punizione dal limite (18' s.t. Sanabria 7: ci mette esattamente un minuto e mezzo dal suo ingresso per segnare il gol del pareggio. E lo fa anche in grande stile con una belissima rovesciata).



Paro 6,5 (All.): Juric squalificato c'è lui in panchina. È un Torino coraggioso, gioca con la linea molto alta e neutralizza l'attacco alla profondità del Napoli. Una squadra ben messa in campo che strappa un punto su un campo sempre difficile.