è tornato il sorriso dopo le ultime uscite della squadra di Calzona: questa sera, dopo la vittoria sulla Juventus, arriva al Maradona l'altra squadra di, i granata di Juric, nella gara che apre la 28esima giornata di campionato, anticipata per via dell'impegno degli azzurri in Champions League contro il Barcellona. Gli ospiti pagano sei punti in classifica nei confronti dei campani: una sconfitta oggi metterebbe a serio rischio sia le chances europee, sia con esse la permanenza di Juric.(4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Ostigard, Juan Jesus, Mario Rui; Anguissa, Lobotka, Zielinski; Politano, Osimhen, Kvaratskhelia. All. Calzona.(3-4-1-2): Milinkovic-Savic; Djidji, Buongiorno, Rodriguez; Bellanova, Linetty, Gineitis, Masina; Vlasic; Pellegri, Zapata. All. Juric.