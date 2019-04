Frosinone - Napoli 0-2



Ospina 6: novanta minuti di tranquillo riposo per il guardiano proveniente dall'Arsenal. Pronto sulla stoccata di Paganini nella ripresa.



Malcuit 6.5: ha praticamente tolto il posto ad Hysaj. Gamba e polmoni per consumare la fascia destra senza soluzione di continuità.



(dal 42' s.t. Albiol s.v.)



Luperto 6: enfant prodige della retroguardia partenopea. Ancelotti crede in lui e, di tanto in tanto, lo getta nella mischia. Lui risponde presente con disinvoltura.



Koulibaly 7: il suo valore è ormai inestimabile. Comanda tutti e tutto dalla torre difensiva ospite. Prototipo perfetto del top player contemporaneo.



Ghoulam 6: stagione non priva di insidie per lui. Forse mai entrato pienamente in forma per l'infortunio. Il suo mancino educatissimo è sempre apprezzabile.



Callejon 6.5: indossa per l'occasione la fascia da capitano. Prende a bracceto i compagni con una prestazione lucida e senza sbavature. Una garanzia. Fabian Ruiz 5.5: usa solo e soltanto il piede sinistro. Talentuoso e bello a vedersi, ma spesso macchinoso nell'esecuzione dei gesti tecnici.



Zielinski 6.5: forse in debito di ossigeno in questa parte di stagione. Le sue qualità però non si discutono ed oggi le sfodera al meglio.



Younes 7.5: il ragazzo ha la stoffa del potenziale campione. Arrivato in sordina dall'Ajax, si sta ritagliando spazi importanti. Bella prova deliziata dal gol del raddoppio.



(dal 27' s.t. Verdi 5: entra senza incidere sulle sorti della partita. Annata meno prolifica rispetto alle attese per l'attaccante ex Bologna).



Mertens 8: la punizione del vantaggio è una poesia per il popolo napoletano. Testa alta e piedi raffinati. Sempre al centro delle trame offensive azzurre.



Milik 6: il polacco potrebbe e dovrebbe offrire prove decisamente migliori. Oggi strappa una sufficienza per i discreti movimenti proposti.



(dal 33' s.t. Ounas 6: stessa considerazione già fatta per Verdi. Il suo ingresso non dona linfa al match. Solo sporadiche iniziative personali).





All. Ancelotti 6: certo, l'eliminazione in Europa League ha condizionato i giudizi sulla sua prima stagione all'ombra del Vesuvio. Ciononostante quella azzurra è una squadra solida che, con qualche ritocco di livello internazionale, potrebbe spiccare davvero il volo.