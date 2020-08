Napoli-Lazio 3-1Napoli: tutto troppo veloce e ravvicinato sul pareggio di Immobile. Nulla può in quel caso, ma riesce a chiudere lo specchio quando è chiamato in causa.: prestazione non indimenticabile la sua, ma non è protagonista di evidenti errori.: non bene in marcatura in occasione dell'1-1 firmato da Immobile.: come al solito è il leader difensivo e mette ordine più volte sia in chiusura che in fase di impostazione dal basso.: non rischia troppo contro Lazzari e ne riesce a contenere sempre le avanzate. L'asse con Insigne funziona come al solito molto bene(dal 33' s.t.).: la sblocca lui, alla prima occasione per il Napoli, con il suo mancino da fuori.: pochi palloni toccati in questa gara, non incide(dal 34' s.t.).: può e deve fare molto di più. Ha tutte le qualità per fare la differenza e l'auspicio è quello di vedere il vero Zielinski contro il Barcellona(dal 40' s.t.è l'uomo della gara in corsa. Trova la rete allo scadere con un ottimo inserimento e gran freddezza).: l'ultima in Serie A per lui con la maglia del Napoli. Poche occasioni, con la Lazio che è stata molto attenta su quel lato(dal 34' s.t.).: ispira le sortite offensive degli azzurri cercando spesso lo spunto decisivo, in particolar modo cercando i compagni. Protagonista in occasione di entrambi i gol, fornendo assist a Fabián Ruiz e Politano e procurandosi il rigore del 2-1.: primo tempo abbastanza sottotono. Nella ripresa viene fuori e realizza anche il rigore guadagnato da Mertens. Grande paura per l'infortunio che lo costringe a lasciare il campo e ora si teme per Barcellona(dal 39': la vittoria contro la Lazio è il modo migliore per arrivare alla sfida contro il Barcellona. Se c'è qualcosa che gli può essere rimproverato è l'aver tenuto forse troppo tempo in campo giocatori preziosi come Insigne e Koulibaly. Il primo, infatti, è uscito per infortunio nel finale.