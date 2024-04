EMPOLICaprile 6,5: non è chiamato a compiere parate particolarmente difficili, ma trasmette grande sicurezza a tutto il reparto.Bereszynski 7: dalla sua parte il Napoli non sfonda.Walukiewicz 7: nessuna leggerezza stavolta, nessuna indecisione. Non lascia neanche un millimetro a Osimhen.Luperto 7: prestazione da leader, mette una pezza anche dove non arrivano i compagni.Gyasi 6,5: serve l’assist per il vantaggio firmato da Cerri,Maleh 6,5: lotta su ogni pallone, senza risparmiarsi.Grassi 6: non è semplice stare dietro a Lobotka, cerca di non perdere la bussola.

(Dal 37’ st Bastoni sv).Pezzella 6: bravo a non farsi saltare da Politano nei momenti chiave.(Dal 37’ Cacace sv).Cambiaghi 6: solita prestazione di tanta generosità. Pure troppa, erchè poi arriva sotto porta e fallisce occasioni importanti…(Dal 25’ Cancellieri 6: si vede solo in qualche ripartenza).Fazzini 6: fa da collante tra centrocampo e attacco, garantendo corsa e copertura.(Dal 25’ st Zurkowski 6: aiuta la squadra nei momenti di pressione del Napoli).Cerri 7: la sua incornata vincente stappa il match e regala tre punti d’oro all’Empoli. La sua gara però dura solo 20’.

(Dal 20’ pt Niang 5,5: Nicola gli chiede di fare il gioco di Cerri, ma non ha quelle caratteristiche e fatica).All. Nicola 7: porta a casa una vittoria dal peso specifico incalcolabile. La sua squadra non è bella, ma è concreta e decisamente compatta. Il Napoli single tutto il secondo tempo, ma non si ha mai la sensazione che possa segnare da un momento all’altro.NAPOLI: non può nulla sul gol, Cerri la infila angolata.: Cerri gli scappa alle spalle e trova lo stacco vincente. Giornata complicata anche per lui: il duello fisico all'inizio con Cerri lo perde, poi il centravanti esce dopo 20 minuti. Altri svarioni lì dietro non seguendo i vari inserimenti.

: troppo passivo su Fazzini che sviluppa bene l'azione del vantaggio empolese.: viene lanciato sulla sinistra e sbaglia subito andando a vuoto e in ritardo su Gyasi sull'azione dell'1-0. In bambola totale, sbaglia quasi tutto lì dietro e non aiuta in fase di spinta. Viene sostituito all'intervallo (1' s.t.: non è al meglio ma prova a dare tutto ciò che ha. Gioca a piede invertito e non è semplice andare lungo la fascia. Tiene lì dietro e porta determinazione).: si muove tanto e si inserisce, però quando ha palla la gestisce male (44' s.t.).

: impreciso in più occasioni, nonostante sia sempre in zona palla.: prova ad accelerare la manovra con qualche sterzata delle sue e alcuni tentativi di sventagliate e verticalizzazioni.: inizia a calciare di più nella ripresa con il suo mancino portando finalmente qualcosa ad un Napoli fin lì inesistente nelle conclusioni (27' s.t.: prova più volte il dribbling in velocità ma con scarsa efficacia).: tiene qualche pallone, un paio di attacchi alla profondità senza effetti positivi. Luperto su tutti lo tiene a bada.

: partendo largo non trova spazi, quindi tende a tagliare dentro al campo e lì un paio di spunti li trova. Non è abbastanza (27' s.t.: il suo ingresso non aggiunge niente al Napoli).: primo tempo completamente regalato agli avversari. Nel secondo il Napoli si affaccia un po' in avanti ma non arriva la reazione attesa. Una squadra sterile, debole lì dietro e inoffensiva in attacco.