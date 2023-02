: la prima mezza incertezza del suo campionato regala ad Osimhen il gol del raddoppio. Si riscatta pochi minuti proprio sul nigeriano compiendo un intervento miracoloso.: non sfigura nel duello sulla carta proibitivo con Kvara.(Dal 23’ st: ha poche occasioni per mettersi in evidenza, anche con l’uomo in più).: nel complesso gioca una partita positiva, ma il goffo autogol con cui regala il vantaggio al Napoli incide pesantemente sul risultato.: fatica, e non potrebbe essere altrimenti, a tenere Osimhen. A fine primo tempo perde una palla sanguinosa davanti la porta, Vicario lo salva.: il più continuo degli azzurri in tutta la partita: non riesce a offrire la giusta dosa quantità in mezzo al campo richiesta in questa partita.(Dal 31’ st: prova a sfoggiare la tecnica e la velocità di cui è dotato per creare qualche pericolo al Napoli).: non riesce a dare il suo contributo nella fase di costruzione della manovra.: agisce come play davanti la difesa, faticando a trovare le iste distanze in mezzo ai centrocampisti partenopei.(Dal 12’ st: il suo ingresso non contribuisce a migliorare la qualità del palleggio azzurro in superiorità numerica).: alterna buone giocate ad errori banali.: lotta come un leone su ogni pallone, ma di fatto non riesce ma i girarsi per calciare.(Dal 31’ st: ingresso tutt’altro che indimenticabile ): fa a sportellate con Kim e Rrahmani, ma quasi mai ne esce vincitore.(Dal 12’ st: in qualche modo provoca l’espulsione di Mario Rui, a livello offensivo però non impatta sulla partita).: due errori inusuali della sua difesa permettono sl Napoli di andare in vantaggio avendo fatto poco e nulla. Manca la reazione della squadra, anche e sopratutto nel secondo tempo con l’uomo più.: dieci mesi fa questo campo fu disastroso per lui, oggi mostra una sicurezza diversa sia negli interventi tra i pali che nelle uscite.: pulito nella gestione, puntuale negli inserimenti. Non sbaglia nulla, neanche lì dietro in copertura.: sempre attento, non lascia mai un centimetro di spazio agli attaccanti dell'Empoli.: quando c'è da fare a sportellate vince sempre lui, è un muro. Vicinissimo anche al gol nel primo tempo, la traversa gli dice di no.: nel giro palla è tra i più cercati, tocca tantissimi palloni. Poi al 67' la reazione ingenua su Caputo che condiziona tutto e spezza l'armonia di questo Napoli. Rosso diretto che lascia i compagni in inferiorità numerica.: per i primi 45' è un po' leggero e perde qualche pallone. Cresce in maniera esponenziale con il passare dei minuti ed entra con frequenza e precisione nella manovra azzurra (48' s.t.).: quanti palloni riconquistati in mezzo al campo, poi quando riceve trova sempre il controllo ad eludere il primo pressing.: alla ricerca della posizione, quando la trova mette in moto la sua qualità. Genera anche l'autogol di Ismajli (48' s.t.).: bello il duello con Parisi ma è sempre attivo e riesce a sgusciare via più volte con pericolosità. Nel primo tempo recupera palla su Luperto mettendo Osimhen in porta, nella ripresa va lui vicino al 3-0 (25' s.t.: ha il duro compito di fare su e giù lungo la fascia non avendo l'esterno di riferimento in aiuto ma non accusa minimamente il colpo. Anzi, si propone molto bene lì davanti).: non si ferma più, è all'ottava di fila in campionato che segna. Gli avversari sono costretti alle cattive maniere molto spesso per fermarlo e non farlo avvicinare all'area. Sul finale inizia ad accusare la stanchezza e manca di lucidità in alcune occasioni (39' s.t.: incredibile come abbia pochi minuti a disposizione ma riesca ad andare vicino al gol più volte).: l'autogol dell'Empoli nasce da una sua pennellata sul secondo palo. Entra anche sul raddoppio andando a impegnare Vicario prima del tap-in di Osimhen (26' s.t.: ottimo l'impatto. Corre tanto non facendo sentire l'inferiorità numerica e tira fuori giocate tanto interessanti).: il suo magico Napoli indossa gli occhiali da fabbro guardando solo l'Empoli e vincendo la 21ª partita di questo campionato. La parte più bella è quando la squadra resta in inferiorità numerica e non accusa minimamente il colpo.