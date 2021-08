GENOA-NAPOLI 1-2



Meret 5,5: mette i pugni sulla sassata di Ghiglione a metà primo tempo, in quella che di fatto risulta essere l’unica sua parata della partita. Il Var lo grazia in occasione della rete di Pandev, concedendogli un fallo che non c’è salvandolo dalla figuraccia di un’uscita maldestra.



Di Lorenzo 5,5: bada a contenere senza spingere troppo. Cambiaso, per quanto inesperto, lo sorprende in occasione del pareggio, un po’ come fece Shaw un mese e mezzo fa nella finale di Wembley.



Manolas 6: si rimpalla il ramingo Ekuban con il compare di reparto. Missione fin troppo semplice per due così. La sua serata si movimenta dopo il riposo quando il giovane Buksa ne testa a più riprese la reattività.



Koulibaly 6,5: nel primo tempo spadroneggia a suo piacimento nella retroguardia partenopea senza patire mai particolari patemi. Nel secondo tempo, quando il Genoa alza il baricentro, toglie le infradito e si mette l’elmetto.



Mario Rui 6: dalla sua parte Ghiglione spinge molto e lui non sempre riesce a contenerlo. Nervoso e indisponente rischia il rosso nel finale. Alza il gol con l’assist furbesco che consente a Petagna di decidere la gara.

(dal 47’ st Juan Jesus SV)



Fabian Ruiz 7: sblocca l’incontro con un colpo da biliardo che Sirigu può solo ammirare. Acuto di una gara giocata senza strafare ma facendo (quasi) sempre la cosa giusta.



Lobotka 6,5: tocca una quantità infinita di palloni, sbagliandone forse un paio per tempo. Segno di una gara poca appariscente ma di grande intensità.



Elmas 6: molto attivo tra le linee, tanto da trasformarsi in punta aggiunta. Gioca sempre palla a terra creando interessanti opportunità offensive.

(dal 47' st Gaetano SV)



Politano 6: inizia da indemoniato, mettendo alla frusta Criscito e fornendo anche l’assist vincente a Ruiz. Nella ripresa però sparisce e infatti Spalletti lo richiama a sé.

(dal 37’ st Petagna 7: dentro per risolvere i problemi offensivi del Napoli, ci impiega poco più di due minuti per assolvere alla mansione. E pensare che qualcuno vorrebbe mandarlo altrove...).



Insigne 7,5: palo dopo un quarto, giocata sontuosa prima del riposo con cui dà il la al vantaggio napoletano. Nella ripresa, i suoi compagni calano d’intensità ma Lorenzo resta l’uomo di riferimento. Malgrado tutto è ancora l’anema e core di questa squadra.



Lozano 5: sfiora il gol di testa (e già questa sarebbe una notizia) dopo due minuti. Ma la sua partita di fatto termina lì, facendosi letteralmente annullare dal semi-debuttante Cambiaso.

(dal 25’ st Ounas 6: regala all’attacco partenopeo quella verve che il messicano non era riuscito a dare).



All. L. Spalletti 6,5: bene il primo tempo, maluccio la ripresa. Nonostante questo esce da Marassi con il massimo bottino, arrivando alla sosta a punteggio pieno. La sua mano sulla squadra si vede solo a tratti. E forse, visto il poco tempo a disposizione, è anche normale che sia così. Però ora avrà due settimane di tranquillità per continuare a plasmare il Napoli a sua immagine e somiglianza.