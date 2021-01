Cagliari-Napoli 1-4



Ospina 6: viene chiamato in causa raramente. Non puà nulla sul gol di Joao Pedro.



Di Lorenzo 6,5: è suo l'assist vincente per il raddoppio di Zielinski. Sempre pericoloso con le sue discese.



Manolas 6: partita di ordinaria amministrazione per il greco, pilastro della difesa del Napoli.



(dal 41' s.t Rrhamani s.v).



Maksimovic 5,5: la sbavatura sul pareggio del Cagliari per poco non costa caro ai suoi.



Mario Rui 6: qualche sbavatura nel primo tempo, attentissimo nella ripresa.



(dal 41' s.t Ghoulam s.v).



Bakayoko 6,5: il francese si dimostra una vera e propria diga, vero leader del centrocampo partenopeo.



(dal 41' s.t Lobotka s.v).



Fabian Ruiz 6,5: piede fatato, elegante, prova più volte il tiro da fuori trovando un attento Cragno.



Zielisnki 8: man of the match, due gol, due vere perle. Imprendibile.



(dal 32' s.t Elmas s.v).



Lozano 7: el Chucky si dimostra una vera e propria spina sul fianco per i difensori avversari. Una sua discesa ha portato all'espulsione di Lykogiannis, poi chiude il match.



Insigne 7: si potrebbe tranquillamente definire Lorenzo "il tuttocampista". E' ovunque, sforna assist per i compagni e regala grandi giocate.



Petagna 6,5: un assist ed un gol procurato tramite mischia. Fondamentale quando tiene palla e fa salire la squadra.



(dal 32' s.t Politano s.v).



All. Gattuso 7: ha messo su una vera e propria macchina da guerra, capace di rimettersi in carreggiata anche dopo aver subito qualche colpo.