: Ritrova il posto tra i pali dopo la squalifica in Coppa Italia. Importante il suo gioco con i piedi, reattivo quando è chiamato in causa per difendere la porta azzurra.: Buona la spinta sulla fascia destra, nonostante ci sia un avversario non semplice come Lazovic. Lo soffre un po' nella ripresa.: Non giganteggia come in Coppa Italia, ma insieme con Koulibaly riesce a dare la giusta copertura a Ospina.: Elegante come al solito quando c'è da uscire palla al piede. Il Verona si trova di fronte il solito muro senegalese.: Fatica molto a contenere gli inserimenti di Faraoni. Ne risente soprattutto sotto il piano fisico. I pochi pericoli per il Napoli arrivano dal suo lato.(dal 22' s.t.: Finalmente rieccolo in campo. Buon impatto e risulta decisivo sul gol dello 0-2 con una traiettoria incredibile con quel calcio d'angolo): Di nuovo titolare dopo nove partite. Serve sostanza contro un Verona tosto da affrontare e non è il tipo di giocatore che si tira indietro.(dal 21' s.t.: Entra per gestire il vantaggio e far rifiatare Allan).​: Sempre fondamentale in mezzo al campo per riconquistare palloni e mordere caviglie agli avversari.(dal 27' s.t.: Ingresso senza troppa gloria per lui. Gestisce il centrocampo al posto di Demme).: È suo il primo squillo della partita. Al 18' scalda i guantoni di Silvestri con una gran bella girata. Oggi il polacco è in giornata, gli manca solo il gol, ma ha dei guizzi importanti capaci di spaccare la partita.: Il suo mancino mette spesso in difficoltà la retroguardia del Verona e riesce a pennellare il calcio d'angolo dal quale arriva il gol dell'1-0 di Milik.(dal 39' s.t.: Il messicano ha il compito di riscattare questa stagione deludente. Buon ingresso il suo nei minuti finali, ci mette intensità, trova anche la rete ma si divora un gol a tu per tu con Silvestri su un'ottima palla di Insigne).: Gol da vero centravanti con una bella girata di testa. Fuori dal campo è al centro dell'attenzione, ma nel rettangolo verde non si lascia distrarre. Altro che vice Mertens.(dal 27' s.t.: Gattuso lo inserisce per dare noia alla difesa del Verona e cerca di pungere più che può).: Non si accende tanto quanto vorrebbe Gattuso, ma è sempre prezioso per gestire il possesso e ha i soliti lampi di genio.: È il volto della rinascita di questo Napoli. Con il suo arrivo c'è stata un'evoluzione incredibile. La sua è una squadra compatta, che ragiona e trova anche la vittoria. In campionato serve un miracolo per il quarto posto, ma adesso il suo Napoli non ha più nulla da perdere e si giocherà le proprie carte