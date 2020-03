Il Napoli ha girato un vademecum con indicazioni ai suoi tesserati per prevenire qualsiasi rischio di contagio, così come spiega il Corriere dello Sport: "Ai calciatori sono state suggerite una serie di raccomandazioni: limitarsi con gli spostamenti nel giorno di riposo; evitare - possibilmente - luoghi affollati, come possono esserlo un ristorante o anche un cinema o un teatro; ridurre persino, per quanto possibile, le visite dei parenti. E poi, chiaramente, lavarsi le mani ripetutamente ma anche, nel corso degli allenamenti e delle partite partite, servirsi di una borraccia personale. Ce ne vorranno (almeno) ventidue, domani sera: una per ogni calciatore. E altre per lo staff".